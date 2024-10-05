Силы обороны прогнозируют активизацию россиян на Роботинском выступе

У Силах оборони прогнозують найближчими днями активізацію штурмових дій ворога в районі населених пунктів Оріхів і Мала Токмачка Запорізької області з метою взяти під вогневий контроль українські логістичні шляхи.

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Якщо тут буде якийсь прорив, то противник може взяти під вогневий контроль логістичні шляхи, які йдуть із Запоріжжя на схід України, там, де наші Сили оборони тримають і Донецьку область, і південну частину Запорізької області.

За даними нашої розвідки, під Оріховим і Роботиним, зокрема, готуються нові штурмові групи, ворог перекидає туди особовий склад, проводить рекогносцировку, розвідку, проводить логістичне забезпечення і в недалекому майбутньому, за кілька днів, імовірно, активізує нові штурмові дії, — сказав речник Сил оборони півдня Владислав Волошин в ефірі телемарафону