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Ракурс
Силы обороны прогнозируют активизацию россиян на Роботинском выступе

Силы обороны прогнозируют активизацию россиян на Роботинском выступе

5 окт 2024, 19:57
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У Силах оборони прогнозують найближчими днями активізацію штурмових дій ворога в районі населених пунктів Оріхів і Мала Токмачка Запорізької області з метою взяти під вогневий контроль українські логістичні шляхи.


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Якщо тут буде якийсь прорив, то противник може взяти під вогневий контроль логістичні шляхи, які йдуть із Запоріжжя на схід України, там, де наші Сили оборони тримають і Донецьку область, і південну частину Запорізької області.

За даними нашої розвідки, під Оріховим і Роботиним, зокрема, готуються нові штурмові групи, ворог перекидає туди особовий склад, проводить рекогносцировку, розвідку, проводить логістичне забезпечення і в недалекому майбутньому, за кілька днів, імовірно, активізує нові штурмові дії, — сказав речник Сил оборони півдня Владислав Волошин в ефірі телемарафону

Источник: Ракурс


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