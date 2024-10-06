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Ракурс
Рашисты совершили очередную ночную атаку дронами по Киеву, фото: Официальный портал Киева

Российские дроны ночью атаковали Киев с разных направлений — КМВА

6 окт 2024, 08:18
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Російські загарбники в ніч на сьогодні, 6 жовтня, здійснили чергову нічну атаку безпілотниками по Києву.


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На столицю російські дрони заходили хвилями і з різних напрямків, повідомляє прес-служба КМВА.

Повітряна тривога у місті оголошувалася тричі і сумарно тривала понад п’ять годин.

Силами та засобами ППО всі російські БпЛА, які були виявлені в повітряному просторі над Києвом та на підступах до міста, були знешкоджені, — зазначають у КМВА. — Попередньо, в місті без руйнувань та потерпілих.

Источник: Ракурс


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