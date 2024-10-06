Російські загарбники в ніч на сьогодні, 6 жовтня, здійснили чергову нічну атаку безпілотниками по Києву.

.

На столицю російські дрони заходили хвилями і з різних напрямків, повідомляє прес-служба КМВА.

Повітряна тривога у місті оголошувалася тричі і сумарно тривала понад п’ять годин.

Силами та засобами ППО всі російські БпЛА, які були виявлені в повітряному просторі над Києвом та на підступах до міста, були знешкоджені, — зазначають у КМВА. — Попередньо, в місті без руйнувань та потерпілих.