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Російські загарбники в ніч на сьогодні, 6 жовтня, здійснили чергову нічну атаку безпілотниками по Києву.
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На столицю російські дрони заходили хвилями і з різних напрямків, повідомляє прес-служба КМВА.
Повітряна тривога у місті оголошувалася тричі і сумарно тривала понад п’ять годин.
Силами та засобами ППО всі російські БпЛА, які були виявлені в повітряному просторі над Києвом та на підступах до міста, були знешкоджені, — зазначають у КМВА. — Попередньо, в місті без руйнувань та потерпілих.
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