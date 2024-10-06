Рашисти здійснили чергову нічну атаку дронами по Києву, фото: Офіційний портал Києва

https://racurs.ua/ua/n199963-rosiyski-drony-vnochi-atakuvaly-kyyiv-z-riznyh-napryamkiv-kmva.html

Ракурс

Російські загарбники в ніч на сьогодні, 6 жовтня, здійснили чергову нічну атаку безпілотниками по Києву.

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На столицю російські дрони заходили хвилями і з різних напрямків, повідомляє прес-служба КМВА.

Повітряна тривога у місті оголошувалася тричі і сумарно тривала понад п’ять годин.