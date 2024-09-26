росія почала використовувати супутниковий зв'язок Starlink на "шахедах"

https://racurs.ua/ua/n199659-rosiya-pochala-vykorystovuvaty-suputnykovyy-zv-yazok-starlink-na-shahedah.html

Ракурс

росія встановила на Shahed-136 Starlink.

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Сили оборони України під час нічної атаки 25 вересня, в який було збито 28 з 32 дронів, знищили російський Shahed-136, який був оснащений супутниковим зв’язком Starlink від SpaceX.

Відповідні фото Defense Express отримав з власних джерел. На них видно супутникову антену, на якій залишились серійні номери. Це має дозволити дослідити канали постачання термінала Starlink.

Це перший випадок використання ворогом Shahed-а зі Starlink, але навряд останній, пише портал.

Обладнавши «шахеди» супутниковим зв’язком, росія отримує широкий та потужний канал зворотного зв’язку із дроном, можливість передачі інформації з нього та може змінювати польотне завдання на будь-якій відстані.

Водночас питання, коли у рф почнуть встановлювати Starlink на свої далекобійні БПЛА об'єктивно було лише питанням часу. Бо до цього ворог вже експериментував із 4G-модемами з українськими SIM-картами.

І тепер мова йде про дуже широкий та потужний канал зворотного зв’язку із дроном, можливість передачі інформації з нього та зміну польотного завдання на будь-якій відстані. Тобто перетворення Shahed-а, в першу чергу, на розвідувальний засіб, — пише Defense Express.

Starlink може бути потрібним ворогу для того, щоб передавати розвідувальну інформацію, наприклад, зібрану радіотехнічними засобами щодо позицій українського ППО. Або, у випадку оснащення дрона камерами — зображення. І завдяки Starlink у рф можуть використати Shahed у ролі вкрай далекобійного баражуючого боєприпаса з можливістю дорозвідки, за рахунок додаткової камери, та ураження навіть рухомих цілей.

Вибір платформи Shahed для таких цілей може бути пов’язаний з її можливостями щодо дальності польоту у близько 2000 км та доволі значним вільним об'ємом у середині фюзеляжу. Також це може бути пов’язано із «творчістю» в Алабузі, де ці дрони збираються.

Нагадаємо, що хоча у РФ Starlink і не працює та не продається, росіяни його закуповують через треті країни. Водночас з цією проблемою у США намагаються боротися, але проблема далека до вирішення.