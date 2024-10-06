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Російські загарбники за час повномасштабного вторгнення в Україну втратили вже близько 660 тис. 470 осіб.
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За минулу добу цей показник зріс на 1 тис. 250 осіб. Про це сьогодні, 6 жовтня, повідомляє прес-служба Генштабу ЗСУ.
Також ворог вже втратив:
- 8 тис. 919 танків;
- 17 тис. 679 бойових броньованих машин;
- 19 тис. 92 одиниці артилерійських систем;
- 1 тис. 216 одиниць РСЗВ;
- 970 одиниць засобів ППО;
- 368 літаків;
- 328 гелікоптерів;
- 16 тис. 578 БПЛА оперативно-тактичного рівня;
- 2 тис. 613 крилатих ракет;
- 28 кораблів/катерів;
- один підводний човен;
- 26 тис. 6 одиниць автомобільної техніки та автоцистерн;
- 3 тис. 363 одиниці спеціальної техніки.
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