Рашисти за добу втратили 1250 осіб, фото: «Диалог UA»

https://racurs.ua/ua/n199964-rosiyska-armiya-za-dobu-vtratyla-1250-osib-infografika.html

Ракурс

Російські загарбники за час повномасштабного вторгнення в Україну втратили вже близько 660 тис. 470 осіб.

.

За минулу добу цей показник зріс на 1 тис. 250 осіб. Про це сьогодні, 6 жовтня, повідомляє прес-служба Генштабу ЗСУ.

Також ворог вже втратив: