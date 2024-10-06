Новини
  1. Новини
  2. Новини України
  3. Новина
Ракурс
Рашисти за добу втратили 1250 осіб, фото: «Диалог UA»

Російська армія за добу втратила 1250 осіб (ІНФОГРАФІКА)

6 жов 2024, 08:43
999

Російські загарбники за час повномасштабного вторгнення в Україну втратили вже близько 660 тис. 470 осіб.


.

За минулу добу цей показник зріс на 1 тис. 250 осіб. Про це сьогодні, 6 жовтня, повідомляє прес-служба Генштабу ЗСУ.

Також ворог вже втратив:

  • 8 тис. 919 танків;
  • 17 тис. 679 бойових броньованих машин;
  • 19 тис. 92 одиниці артилерійських систем;
  • 1 тис. 216 одиниць РСЗВ;
  • 970 одиниць засобів ППО;
  • 368 літаків;
  • 328 гелікоптерів;
  • 16 тис. 578 БПЛА оперативно-тактичного рівня;
  • 2 тис. 613 крилатих ракет;
  • 28 кораблів/катерів;
  • один підводний човен;
  • 26 тис. 6 одиниць автомобільної техніки та автоцистерн;
  • 3 тис. 363 одиниці спеціальної техніки.

Джерело: Ракурс


Помітили помилку?
Виділіть і натисніть Ctrl / Cmd + Enter






Загрузка...

Новини за темою

Показати більше
Новини партнерів