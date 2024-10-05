ЗСУ збили російський штурмовик Су-25. Фото: «АрміяІнформ»

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Збройні сили росії втратили на війні в Україні черговий бойовий літак.

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У суботу, 5 жовтня, над Костянтинівкою Донецької області було збито російський штурмовик Су-25. Цю повітряну машину міг збити інший російський літак. Відповідну інформацію оприлюднив нардеп Юрій Мисягін та моніторингові канали у Telegram.

Ще такого не було, щоб окупанти самі свого збили, та ще і зі свого ж літака, та ще і коли світло, — написав Мисягін.

Тими часом «Суспільне» з посиланням на начальника Костянтинівської МВА Сергія Горбунова поінформувало, що українські військові збили російський літак на Донеччині. Уламки частково попадали навколо міста Костянтинівка, а в приватному секторі пошкодили декілька приватних будинків. Жертв чи постраждалих від цієї події немає.

У Генеральному штабі інформували, що з початку повномасштабного вторгнення російська федерація втратила 368 літаків та 328 гелікоптерів.

Нагадаємо, 28 серпня на Донбасі військові збили російський літак Су-25, який намагався вести обстріли позицій підрозділів Сил оборони. Приземлили «Грача» на Краматорському напрямку влучним пострілом із ПЗРК воїни-зенітники 28-ї окремої механізованої бригади імені Лицарів Зимового походу.

Джерело: «Суспільне»