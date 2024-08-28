ЗСУ уразили російський штурмовик Су-25 на Донбасі. Фото: «АрміяІнформ»

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Ракурс

Українські зенітники збили російський штурмовик на сході.

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Так, на Донбасі військові збили російський літак Су-25, який намагався вести обстріли позицій підрозділів Сил оборони. Приземлили «Грача» на Краматорському напрямку влучним пострілом із ПЗРК воїни-зенітники 28-ї окремої механізованої бригади імені Лицарів Зимового походу. Про це угруповання військ «Хортиця» повідомило у Telegram.

Відсьогодні в російській штурмовій авіації стало на один літак менше. Його уламки прикрашають донецькі пейзажі. Вітаємо Лицарську бригаду з відкриттям рахунку по збитим російським «грачам», — йдеться у повідомленні.

Цей збитий літак Генштаб ЗСУ вже вніс до переліку втрат російських військ за час повномасштабного вторгнення. Таким чином, загарбники з 24 лютого 2022 року втратили 368 літаків та 328 гелікоптерів.

Нагадаємо, 10 серпня в небі над Курською областю було збито російський військовий вертоліт. Українські військові знищили Ка-52 також відомий як «Алігатор». Повітряну ціль збили впритул з ПЗРК.