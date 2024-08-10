Окупанти втратили вертоліт Ка-52 у Курській області. Фото:

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Ракурс

Російський військовий вертоліт збили в небі над Курською областю.

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У суботу, 10 серпня, було знищено вертоліт армії рф Ка-52 також відомий як «Алігатор». Його збили впритул з ПЗРК. Про втрату повітряної машини повідомив російський пропагандистський Telegram-канал Fighterbomber.

Тим часом народний депутат Юрій Мисягін поінформував у Telegram, що по гелікоптеру відпрацювала українська мобільна група, яка знищила повітряну ціль з переносного зенітно-ракетного комплексу. Екіпаж не вижив.

Як відомо, Ка-52 «Алігатор» зараз є основним ударним вертольотом російської армії й має на борту широкий спектр озброєння. Його приблизна вартість становить 16 млн дол.

Нагадаємо, напередодні в Курській області бійці Центру спеціальних операцій СБУ змогли вдарити FPV-дроном по ворожому гвинтокрилу Мі-8. У хвостову частину повітряної машини влучив дрон із потужною осколковою бойовою частиною.