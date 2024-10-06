Военная часть оккупантов в Крыму. Фото: «АТЕШ»

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Ракурс

Українські партизани продовжують розкривати таємні бази росіян в окупованому Криму.

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Зокрема, у Сімферополі вони розвідали військову частину 4-го полку радіохімічного біологічного захисту Збройних сил росії у Сімферополі. Територія бази захищена високим парканом, який робить спостереження за організацією роботи неможливим для місцевих жителів. Про це рух опору «АТЕШ» 6 жовтня повідомив у Telegram.

Однак, попри хорошу секретність, партизаним все ж змогли проникнути на об'єкт та й встановити місця зберігання спеціальної техніки, організацію охорони, а також зафіксували патрулі та пости. Крім того, вони ідентифікували особи офіцерів та їх особистий транспорт.

Партизани наголосили, що ці дані дозволять краще зрозуміти організацію оборони загарбницької армії.

Нагадаємо, днями українські партизани розвідали російський полігон «Ангарський» 126-ї окремої бригади берегової оборони в окупованому Криму. На території об'єкту виявили, зокрема, нові оборонні споруди та військову техніку.