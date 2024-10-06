Новини
  1. Новини
  2. Новини України
  3. Новина
Ракурс
Військова частина окупантів у Криму. Фото: «АТЕШ»

Партизани розвідали важливу військову частину окупантів у Криму (ФОТО)

6 жов 2024, 16:19
999

Українські партизани продовжують розкривати таємні бази росіян в окупованому Криму.


.

Зокрема, у Сімферополі вони розвідали військову частину 4-го полку радіохімічного біологічного захисту Збройних сил росії у Сімферополі. Територія бази захищена високим парканом, який робить спостереження за організацією роботи неможливим для місцевих жителів. Про це рух опору «АТЕШ» 6 жовтня повідомив у Telegram.

Однак, попри хорошу секретність, партизаним все ж змогли проникнути на об'єкт та й встановити місця зберігання спеціальної техніки, організацію охорони, а також зафіксували патрулі та пости. Крім того, вони ідентифікували особи офіцерів та їх особистий транспорт.

Партизани наголосили, що ці дані дозволять краще зрозуміти організацію оборони загарбницької армії.

Військова частина окупантів у Криму. Фото: «АТЕШ»

Військова частина окупантів у Криму. Фото: «АТЕШ»

Військова частина окупантів у Криму. Фото: «АТЕШ»

Військова частина окупантів у Криму. Фото: «АТЕШ»

Військова частина окупантів у Криму. Фото: «АТЕШ»

Нагадаємо, днями українські партизани розвідали російський полігон «Ангарський» 126-ї окремої бригади берегової оборони в окупованому Криму. На території об'єкту виявили, зокрема, нові оборонні споруди та військову техніку.

Джерело: Ракурс


Помітили помилку?
Виділіть і натисніть Ctrl / Cmd + Enter






Загрузка...

Новини за темою

Показати більше
Новини партнерів