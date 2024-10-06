ГУР сожгло российскую «Осу» за 10 млн дол. Скриншот с видео

https://racurs.ua/n199981-gur-sojglo-rossiyskuu-osu-za-10-mln-dol-video.html

Ракурс

Українські розвідники спалили дорогий російський зенітно-ракетний комплекс.

.

Воїни спецпідрозділу ГУР МО України «Крила» виявили та знищили російський зенітно-ракетний комплекс «Оса». Вартість ворожого автоматизованого ЗРК становить 10 млн дол., а вартість FPV-дрона, яким розвідники спалили «Осу» — кілька сотень доларів. Про це Головне управління розвідки повідомило у Facebook.

Уроки цікавої математики продовжуватимуться! — зазначили в розвідці.

Як відомо, ЗРК «Оса» — це автоматизований військовий зенітний ракетний комплекс, який є всепогодним і призначений для прикриття сил і засобів корпусу у всіх видах бойових дій. Комплекс оснащений шістьма зенітними керованими ракетами 9М33М3.

Нагадаємо, 8 серпня українські військові знищили біля села Запоріжжя на Оріховському напрямку російський зенітно-ракетний комплекс «Бук-М3».