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Ракурс
ГУР сожгло российскую «Осу» за 10 млн дол. Скриншот с видео

ГУР сожгло российскую «Осу» за 10 млн дол. (ВИДЕО)

6 окт 2024, 17:19
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Українські розвідники спалили дорогий російський зенітно-ракетний комплекс.


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Воїни спецпідрозділу ГУР МО України «Крила» виявили та знищили російський зенітно-ракетний комплекс «Оса». Вартість ворожого автоматизованого ЗРК становить 10 млн дол., а вартість FPV-дрона, яким розвідники спалили «Осу» — кілька сотень доларів. Про це Головне управління розвідки повідомило у Facebook.

Уроки цікавої математики продовжуватимуться! — зазначили в розвідці.

Як відомо, ЗРК «Оса» — це автоматизований військовий зенітний ракетний комплекс, який є всепогодним і призначений для прикриття сил і засобів корпусу у всіх видах бойових дій. Комплекс оснащений шістьма зенітними керованими ракетами 9М33М3.

Нагадаємо, 8 серпня українські військові знищили біля села Запоріжжя на Оріховському напрямку російський зенітно-ракетний комплекс «Бук-М3».

Источник: Ракурс


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