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«Бук-М3» знищили на півдні України, фото: «Российская газета»
ЗСУ вночі знищили сучасний російський ЗРК «Бук-М3»https://racurs.ua/ua/n198093-zsu-vnochi-znyschyly-suchasnyy-rosiyskyy-zrk-buk-m3.htmlРакурс
ЗСУ в ніч на сьогодні, 8 серпня, знищили біля села Запоріжжя на Оріховському напрямку російський зенітно-ракетний комплекс «Бук-М3».
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Про це в ефірі національного телемарафону розповів речник ОУВ «Таврія» капітан Дмитро Лиховій, повідомляє видання «Цензор.нет».
Це сучасний модернізований ЗРК протиповітряної оборони росіян, був прийнятий на озброєння у 2016 році. Так само в районі Великих Копанів на Херсонщині було знищено ЗРК «Оса», — зазначив Лиховій.
Лиховій додав, що два дні тому також був знищений ЗРК «Бук-М1» в районі Українського і ще один «Тор» і два «Буки» на Оріхівському напрямку фактично за тиждень серпня.
Треба акцентувати, що у нас відбувається якийсь геноцид російських ЗРК, тому що від початку місяця вже було знищено шість і всі в Запорізькій області, — наголосив він.
Варто додати, що кілька днів тому у соцмережах з’явилося відео успішного ураження ракетами HIMARS ЗРК «Бук» біля Токмака на Запоріжжі.
Джерело: «Цензор.нет».