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У сервісі додали, що всі питання щодо роботи можна задати в на офіційних сторінках у Facebook чи Instagram або зателефонувати до контактного центру
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Подорожало оформление паспортов в Украине. Фото:
Подорожало оформление паспортов в Украине — сколько стоит услугаhttps://racurs.ua/n199987-podorojalo-oformlenie-pasportov-v-ukraine-skolko-stoit-usluga.htmlРакурс
Оформлення паспортних документів в Україні подорожчало.
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З понеділка, 7 жовтня, змінюється вартість пакетів сервісних послуг паспортно-міграційного характеру на території України. Нова ціна стосуватиметься п’яти документів. Про це повідомляється на сайті Паспортного сервісу.
Новий тариф на пакет сервісних послуг «Стандарт»:
- оформлення громадянам України паспортних документів — 650 грн;
- оформлення іноземцям та особам без громадянства документів міграційного характеру — 1 тис. 250 грн;
- обмін посвідчення водія — 950 грн;
- обмін свідоцтва про реєстрацію транспортного засобу — 950 грн.
- проставлення апостиля — 650 грн.
У сервісі додали, що всі питання щодо роботи можна задати в на офіційних сторінках у Facebook чи Instagram або зателефонувати до контактного центру
за номером
Нагадаємо, Європейський Союз з 10 листопада запроваджує нові правила в’їзду до країн Шенгенської зони. Вони стосуватимуться усіх негромадян ЄС, включно з українцями, незалежно від наявності візи чи безвізу.
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