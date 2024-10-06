Подорожчало оформлення паспортів в Україні. Фото:

https://racurs.ua/ua/n199987-podorojchalo-oformlennya-pasportiv-v-ukrayini-skilky-koshtuie-posluga.html

Ракурс

Оформлення паспортних документів в Україні подорожчало.

.

З понеділка, 7 жовтня, змінюється вартість пакетів сервісних послуг паспортно-міграційного характеру на території України. Нова ціна стосуватиметься п’яти документів. Про це повідомляється на сайті Паспортного сервісу.

Новий тариф на пакет сервісних послуг «Стандарт»:

оформлення громадянам України паспортних документів — 650 грн;

оформлення іноземцям та особам без громадянства документів міграційного характеру — 1 тис. 250 грн;

обмін посвідчення водія — 950 грн;

обмін свідоцтва про реєстрацію транспортного засобу — 950 грн.

проставлення апостиля — 650 грн.

У сервісі додали, що всі питання щодо роботи можна задати в на офіційних сторінках у Facebook чи Instagram або зателефонувати до контактного центру за номером +38 044 597-87-77 .

Нагадаємо, Європейський Союз з 10 листопада запроваджує нові правила в’їзду до країн Шенгенської зони. Вони стосуватимуться усіх негромадян ЄС, включно з українцями, незалежно від наявності візи чи безвізу.