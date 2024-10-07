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В Черном море увеличилось количество носителей российских «калибров»
В Черном море возросло количество российских ракетоносителей (ИНФОГРАФИКА)https://racurs.ua/n199992-v-chernom-more-vozroslo-kolichestvo-rossiyskih-raketonositeley-infografika.htmlРакурс
У Чорному морі станом на 6.00 сьогоднішнього дня, 7 жовтня, перебувають чотири ворожі кораблі, які є носіями крилатих ракет «Калібр» із загальним залпом до 24 ракет.
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Про це повідомляється на Фейсбук-сторінці ВМС ЗСУ.
В Азовському морі ворожі кораблі відсутні.
У Середземному морі перебувають три ворожі кораблі, з яких два є носіями «калібрів» із загальним залпом до 20 ракет.
Зазначається, що за минулу добу в інтересах рф прохід Керченською протокою здійснили:
- до Чорного моря — шість суден, з них чотири продовжили рух у напрямку протоки Босфор;
- до Азовського моря — п’ять суден, з них одне рухалось з протоки Босфор.
рф продовжує порушувати Міжнародну конвенцію з охорони людського життя на морі 1974 р. (SOLAS), вимикаючи системи автоматичної ідентифікації, — наголошують у ВМС.
Вчора, 6 жовтня, вранці у Чорному морі перебували два носії «калібрів» із загальним залпом до восьми ракет.
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