У Чорному морі збільшилася кількість носіїв російських «калібрів»

https://racurs.ua/ua/n199992-u-chornomu-mori-zrosla-kilkist-rosiyskyh-raketonosiyiv-infografika.html

Ракурс

У Чорному морі станом на 6.00 сьогоднішнього дня, 7 жовтня, перебувають чотири ворожі кораблі, які є носіями крилатих ракет «Калібр» із загальним залпом до 24 ракет.

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Про це повідомляється на Фейсбук-сторінці ВМС ЗСУ.

В Азовському морі ворожі кораблі відсутні.

У Середземному морі перебувають три ворожі кораблі, з яких два є носіями «калібрів» із загальним залпом до 20 ракет.

Зазначається, що за минулу добу в інтересах рф прохід Керченською протокою здійснили:

до Чорного моря — шість суден, з них чотири продовжили рух у напрямку протоки Босфор;

до Азовського моря — п’ять суден, з них одне рухалось з протоки Босфор.

рф продовжує порушувати Міжнародну конвенцію з охорони людського життя на морі 1974 р. (SOLAS), вимикаючи системи автоматичної ідентифікації, — наголошують у ВМС.

Вчора, 6 жовтня, вранці у Чорному морі перебували два носії «калібрів» із загальним залпом до восьми ракет.