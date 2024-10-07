Рашисты атаковали Киев «кинджалами» — произошло падение обломков

Російські загарбники сьогодні, 7 жовтня, вранці завдав ракетного удару по Києву.

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За попередньою інформацією, рашисти аеробалістичні ракети Х-47М2 «Кинджал» з носіїв МіГ-31К. Про це повідомляє прес-служба КМВА.

У столиці працювало ППО.

За попередніми даними усі повітряні цілі були успішно знищені. Внаслідок ракетної атаки в двох районах столиці зафіксовано падіння уламків — в Голосіївському та Солом’янському районах, — зазначили у КМВА. — За інформацією на цю хвилину — в місті без руйнувань та постраждалих.