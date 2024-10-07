Рашисти атакували Київ «кинджалами» — сталося падіння уламків

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Російські ракети вранці 7 жовтня атакували Київ, фото: «Укрінформ»
Рашисти атакували Київ «кинджалами» — сталося падіння уламківhttps://racurs.ua/ua/n199994-rashysty-atakuvaly-kyyiv-kyndjalamy-stalosya-padinnya-ulamkiv.htmlРакурс
Російські загарбники сьогодні, 7 жовтня, вранці завдав ракетного удару по Києву.
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За попередньою інформацією, рашисти аеробалістичні ракети Х-47М2 «Кинджал» з носіїв МіГ-31К. Про це повідомляє прес-служба КМВА.
У столиці працювало ППО.
За попередніми даними усі повітряні цілі були успішно знищені. Внаслідок ракетної атаки в двох районах столиці зафіксовано падіння уламків — в Голосіївському та Солом’янському районах, — зазначили у КМВА. — За інформацією на цю хвилину — в місті без руйнувань та постраждалих.