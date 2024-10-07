Последствия российской воздушной атаки по Киевщине, фото: Нацполиция

https://racurs.ua/n200003-posledstviya-ataki-po-kievschine-pokazala-policiya-foto.html

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Російські загарбники сьогодні, 7 жовтня, вчергове атакували Київську область.

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Прес-служба поліції Київщини опублікувала фото спричинених ворогом руйнувань.

Зазначається, що станом на 11.30 встановлено, що в одному з районів зазнали пошкоджень три приватні будинки, складське приміщення та два автомобілі. Інформація про постраждалих відсутня.