Наслідки російської повітряної атаки по Київщині, фото: Нацполіція

https://racurs.ua/ua/n200003-naslidky-rosiyskoyi-ataky-po-kyyivschyni-pokazala-policiya-foto.html

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Російські загарбники сьогодні, 7 жовтня, вчергове атакували Київську область.

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Прес-служба поліції Київщини опублікувала фото спричинених ворогом руйнувань.

Зазначається, що станом на 11.30 встановлено, що в одному з районів зазнали пошкоджень три приватні будинки, складське приміщення та два автомобілі. Інформація про постраждалих відсутня.