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Ракурс
Рашисти вранці 7 жовтня атакували Київ ракетами, фото: Офіційний портал Києва

Падіння уламків зафіксоване в трьох районах Києва — КМВА

7 жов 2024, 11:32
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Російські загарбники сьогодні, 7 жовтня, атакували Київ ракетами. Попередньо, російські війська застосували аеробалістичні ракети Х-47М2 «Кинджал» з носіїв МіГ-31К.


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Про це повідомляє прес-служба КМВА.

Зафіксовано падіння уламків збитих ракет у трьох районах Києва:

  • у Солом’янському районі уламки пошкодили покрівлю багатоповерхового житлового будинку, ще один впав на дах супермаркету, один з уламків впав на територію школи, решта — на відкритій території;
  • у Голосіївському районі уламок пошкодив дах автомобіля, інші впали на відкритій території. Теж попередньо без постраждалих;
  • у Шевченківському районі — падіння уламків на відкритій території. Станом на зараз — без постраждалих.

Задіяні усі оперативні служби, — додали в КМВА.

Джерело: Ракурс


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