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Російські загарбники сьогодні, 7 жовтня, атакували Київ ракетами. Попередньо, російські війська застосували аеробалістичні ракети Х-47М2 «Кинджал» з носіїв МіГ-31К.
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Про це повідомляє прес-служба КМВА.
Зафіксовано падіння уламків збитих ракет у трьох районах Києва:
- у Солом’янському районі уламки пошкодили покрівлю багатоповерхового житлового будинку, ще один впав на дах супермаркету, один з уламків впав на територію школи, решта — на відкритій території;
- у Голосіївському районі уламок пошкодив дах автомобіля, інші впали на відкритій території. Теж попередньо без постраждалих;
- у Шевченківському районі — падіння уламків на відкритій території. Станом на зараз — без постраждалих.
Задіяні усі оперативні служби, — додали в КМВА.
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