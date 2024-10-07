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В Раде зарегистрировали постановление об исключении депутатов-беглецов из состава комитетов
В Раде зарегистрировали постановление об исключении депутатов-беглецов из состава комитетовhttps://racurs.ua/n200013-v-rade-zaregistrirovali-postanovlenie-ob-iskluchenii-deputatov-beglecov-iz-sostava-komitetov.htmlРакурс
У Верховній Раді 7 жовтня зареєстровано нову постанову про виключення депутатів — утікачів з складу двох комітетів.
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Андрія Одарченко автори пропонують виключити з складу антикорупційного Комітету.
Артема Дмитрука виключити з складу правоохоронного Комітету.
Серед авторів постанови — троє нардепів зі «Слуги народу».
Справа Одарченка
Народний депутат від фракції «Слуга народу» Андрій Одарченко, обвинувачений у корупції, незаконно перетнув кордон із Румунією. Про це повідомив Вищий антикорупційний суд України.
За попередніми даними Національного антикорупційного бюро України (НАБУ), Одарченко перетнув кордон із Румунією 17 вересня в районі селища Красноїльськ Чернівецької області України на кордоні з румунським містом Вікову-де-Сус жудеца Сучава.
Як повідомив прокурор, 19 вересня водій Одарченка розповів, що двома днями раніше нардеп попросив висадити його в центральній частині міста. Андрій Одарченко віддав шоферу свої мобільні телефони, попросив поставити їх на зарядку і повідомив, що сам повернеться до Києва. Відтоді водій не бачив Одарченка і не знає, як із ним зв’язатися.
Повідомляється, що Одарченко не оформляв відрядження для виїзду за кордон.
У листопаді 2023 року Спеціалізована антикорупційна прокуратура (САП) і НАБУ повідомили Одарченку про підозру в корупції. За версією слідства, нардеп намагався підкупити голову Держагентства відновлення та розвитку інфраструктури Мустафу Найєма, запропонувавши йому хабар у біткоїнах.
Депутат планував отримати гроші з фонду ліквідації наслідків російської агресії на ремонт будівель Харківського державного університету харчових технологій і торгівлі, деканом якого він був. Розмір хабара становив близько 8% від суми контракту, ідеться в направленому до суду обвинувальному висновку.
Суд призначив Одарченку заставу в розмірі 15 млн грн (363 тис. дол.), яку депутат заплатив. Після втечі САП ініціювала стягнення цієї суми в дохід держави й оголосила Одарченка в розшук.
Справа Дмитрука
Нардеп Артем Дмитрук, який втік з України, голосував онлайн на засіданні правоохоронного комітету Ради.
Журналісти Bihus.Info дізнались від джерел, що нардеп підключився до голосування онлайн. Комітет розглядав, зокрема, нову версію законопроєкту про угоду зі слідством.
На засіданні були присутні представники Нацполіції, НАБУ, САП, а також Офісу генпрокурора — саме цей орган раніше оголосив Дмитруку підозру.
В Україні Дмитрука підозрюють у нападі на правоохоронця та військового. Після того, як він втік до Британії, його оголосили в міжнародний розшук і заочно арештували, прокуратура також готує документи для екстрадиції.
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