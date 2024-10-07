В Раде зарегистрировали постановление об исключении депутатов-беглецов из состава комитетов

https://racurs.ua/n200013-v-rade-zaregistrirovali-postanovlenie-ob-iskluchenii-deputatov-beglecov-iz-sostava-komitetov.html

Ракурс

У Верховній Раді 7 жовтня зареєстровано нову постанову про виключення депутатів — утікачів з складу двох комітетів.

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Андрія Одарченко автори пропонують виключити з складу антикорупційного Комітету.

Артема Дмитрука виключити з складу правоохоронного Комітету.

Серед авторів постанови — троє нардепів зі «Слуги народу».

Справа Одарченка

Народний депутат від фракції «Слуга народу» Андрій Одарченко, обвинувачений у корупції, незаконно перетнув кордон із Румунією. Про це повідомив Вищий антикорупційний суд України.

За попередніми даними Національного антикорупційного бюро України (НАБУ), Одарченко перетнув кордон із Румунією 17 вересня в районі селища Красноїльськ Чернівецької області України на кордоні з румунським містом Вікову-де-Сус жудеца Сучава.

Як повідомив прокурор, 19 вересня водій Одарченка розповів, що двома днями раніше нардеп попросив висадити його в центральній частині міста. Андрій Одарченко віддав шоферу свої мобільні телефони, попросив поставити їх на зарядку і повідомив, що сам повернеться до Києва. Відтоді водій не бачив Одарченка і не знає, як із ним зв’язатися.

Повідомляється, що Одарченко не оформляв відрядження для виїзду за кордон.

У листопаді 2023 року Спеціалізована антикорупційна прокуратура (САП) і НАБУ повідомили Одарченку про підозру в корупції. За версією слідства, нардеп намагався підкупити голову Держагентства відновлення та розвитку інфраструктури Мустафу Найєма, запропонувавши йому хабар у біткоїнах.

Депутат планував отримати гроші з фонду ліквідації наслідків російської агресії на ремонт будівель Харківського державного університету харчових технологій і торгівлі, деканом якого він був. Розмір хабара становив близько 8% від суми контракту, ідеться в направленому до суду обвинувальному висновку.

Суд призначив Одарченку заставу в розмірі 15 млн грн (363 тис. дол.), яку депутат заплатив. Після втечі САП ініціювала стягнення цієї суми в дохід держави й оголосила Одарченка в розшук.

Справа Дмитрука