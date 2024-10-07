Сначала план победы покажут всем партнерам, усовершенствуют, а потом уже обнародуют для всех, - Зеленский

https://racurs.ua/n200019-snachala-plan-pobedy-pokajut-vsem-partneram-usovershenstvuut-a-potom-uje-obnaroduut-dlya-vseh.html

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Спершу план перемоги покажуть усім партнерам, удосконалять, а потім уже оприлюднять для всіх.

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Про це у відеозверненні до українців увечері 7 жовтня сказав президент України Володимир Зеленський

Звичайно, зрозумівши всі позиції партнерів, усі реальні можливості для України, посиливши наш план перемоги, ми зробимо публічною нашу стратегію подальших дій. Важливо, що перспектива загалом має бути зрозумілою для кожного в нашій країні, — заявив президент у вечірньому відеозверненні.

Він також наголосив, що перспектива загалом має бути зрозумілою для кожного в нашій країні.

Ми пропонуємо нашим партнерам визначитись, як вони бачать завершення цієї війни, місце України саме у глобальній архітектурі безпеки, — підкреслив Зеленський.

План перемоги

Володимир Зеленський заявляв, що Київ хоче розробити план щодо завершення війни й паралельно посилювати свої можливості на полі бою. Він пояснював, що в разі продовження тиску на росію її можна змусити до дипломатичного врегулювання.

Згодом Зеленський почав говорити саме про «план перемоги» у війні. За словами глави держави, Україна утримуватиме російську територію, оскільки це невіддільна частина цього плану. Також він пояснював, що документ може прокласти шлях до надійного миру — до повної реалізації «формули миру».

Документ Україна представить міжнародним партнерам.

Цей план — про Україну, про наших вояків. Там небагато пунктів, і, як на мене, це добре. Кожен пункт залежатиме від рішення Байдена, — наголошував Зеленський у розмові з американським журналістом Фарідом Закарією.

Він також розповів, що український план перемоги містить пʼять пунктів, які, зокрема, стосуються військової та економічної підтримки.