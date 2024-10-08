Ночью армия рф запускала «Шахеды» и била баллистикой. Фото: Генштаб

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Дронову атаку рф вночі 8 жовтня відбивали українські військові.

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Ворог задав удару по Одещині двома балістичними ракетами «Іскандер-М» із окупованого Криму, а також запустив 19 ударних БпЛА із російського Приморсько-Ахтарська. Про це Повітряні сили Збройних сил України повідомили у Telegram.

Зазначається, що збивали «Шахеди» в Одеській, Миколаївській, Дніпропетровській, Вінницькій та Тернопільській областях. Загалом авіація, зенітні ракетні підрозділи, мобільні вогневі групи та РЕБ Сил оборони «приземлили» 18 ворожих дронів. Ще один безпілотник повернувся в росію.

Нічна атака призвела до руйнувань на Одещині. Зокрема, внаслідок атаки БпЛА в Чорноморську горіла багатоповерхівка. В обласній військовій адміністрації поінформували, що загорілися квартири трьох поверхах. Рятувальники оперативно ліквідували пожежу на площі 100 кв. м, ніхто не постраждав.

А в Одеському районі через російську атаку пошкоджено перекриття та стіни адміністративно-виробничої будівлі. Виникла пожежа. Крім того, один із дронів впав відкритій території, але не вибухнув.

Нагадаємо, 7 жовтня українська протиповітряна оборона збила у Київській області дві аеробалістичні ракети Х-47М2 «Кинджал» та 32 ворожих ударних БпЛА у Миколаївській, Київській, Дніпропетровській, Сумській, Чернігівській, Полтавській та Харківській областях.