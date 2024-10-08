Россияне сбросили КАБ на предприятие в Харькове — 11 человек ранены

Россияне сбросили КАБ на предприятие в Харькове. Фото:

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Ракурс

Російська армія знову завдала ударів по Харкову.

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У вівторок вранці, 8 жовтня, загарбники скинули керовану авіаційну бомбу по обласному центру. Ворожий боєприпас влучив в Індустріальному районі міста. Є руйнування — пошкоджене цивільне виробництво. Про це голова Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов повідомив у Telegram.

Наразі відомо, що внаслідок російського бомбардування постраждали 11 осіб, серед них — 16-річна дитина. Троє поранених перебувають у важкому стані.

Міський голова міста Ігор Терехов уточнив, що було кілька прильотів, а не один. На місці масштабна пожежа. Також під завалами на місці удару знаходяться мінімум двоє людей. Рятівники роблять все для допомоги їм.

Інші подробиці ситуації не розкриваються.

Нагадаємо, російські загарбники упродовж 7 жовтня майже 400 разів били по 13 населених пунктах регіону. Атакувала ворожа авіація, безпілотники, реактивні системи залпового вогню та ствольну артилерію. Постраждали шестеро осіб.