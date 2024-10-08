В Харькове количество пострадавших резко возросло. Фото:

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У Харкові зросла кількість постраждалих внаслідок російського обстрілу.

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Сьогодні вранці, 8 жовтня, російські загарбники атакували Харків, завдавши ударів по цивільному підприємству. Кількість постраждалих зростає й станом зараз їх вже 21 особа. Серед постраждалих є 16-річна дитина. Про це голова Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов повідомив у Telegram.

Наразі відомо про сімох госпіталізованих. Троє з них перебувають у важкому стані. Іншим постраждалим внаслідок удару по Харкову надали медичну допомогу на місці.

Нагадаємо, російська армія вдарила по Індустріальному районі Харкова й влучила у цивільне виробництво. Є руйнування та поранені, а під завалами ще можуть бути люди.