Российская БМП мощно взорвалась на фронте. Фото:

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Ракурс

Російська бойова машина піхоти «мінуснулась» на Харківському напрямку.

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На цій ділянці фронту загарбники намагаються штурмувати малими піхотними групами. Бронетехніку вони використовують для переправлення особового складу. Про це Національна гвардія України 8 жовтня повідомила у Telegram.

Одну з таких бронемашин захисники знищили. Зокрема, аеророзвідники «Спартану» з повітря знищили БМП-2. Дрон здійснив влучний скид вона запалала, а потім підірвалася.

Гвардійці опублікували відео бойової роботи.

Як відомо, БМП-2 — це радянська гусенична бойова машина піхоти, призначена для транспортування особового складу до переднього краю, підвищення його мобільності, озброєності та захищеності на полі бою в умовах застосування ядерної зброї та спільних дій з танками в бою.

Нагадаємо, бійці 15-ї бригади оперативного призначення НГУ «Кара-Даг» знищили на Покровскому напрямку російський БТР-82А, який намагався штурмувати українські позиції.