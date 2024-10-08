На Харьков сбросили шесть КАБов, в дома не попали, но людей убили и ранили, фото - Гвара

https://racurs.ua/n200047-na-harkov-sbrosili-shest-kabov-v-doma-ne-popali-no-ludey-ubili-i-ranili-foto-video.html

Ракурс

Окупанти по обіді 8 жовтня вдарили по густонаселеному району Харкова. Це був другий упродовж дня обстріл на місто.

.

Ворог випустив шість керованих авіабомб (КАБ) по Харківщині. Місця п’яти локацій відомі, сказав голова ОВА Олег Синєгубов.

Прильот фіксували в Салтівському районі Харкова. Дві людини загинули: жінка та чоловік по 70 років. Росіяни вдарили боєприпасами — ФАБ-250 і ФАБ-500.

У Салтівському районі Харкова авіаційний боєприпас ФАБ-250 з УМПК влучив біля водойми у щільно забудованому районі. Про це повідомив речник Харківської обласної прокуратури Дмитро Чубенко.

Серед постраждалих — 10-річний хлопець. Без госпіталізації, у легкому стані.

Кількість постраждалих через годину збільшилась до семи.

Прильот фіксували, крім Салтівського району, також по алеї біля будинків у Київському районі. Також ворог завдав удару по Черкаській Лозовій. Без постраждалих.

Двоє загиблих — цивільні чоловік та жінка — в момент удару перебували на вулиці.

Уранці 8 жовтня, приблизно о 10.40 по Індустріальному району Харкова російські виродки завдали два ракетні удари.

Пошкоджене цивільне підприємство, тип боєприпасу ще не встановлено. Відомо про 28 постраждалих, з них 17 — шпиталізовані.