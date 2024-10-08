Костин уволил из органов прокуратуры своего заместителя, у которого нашли 29 млн грн необоснованных доходов

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Генпрокурор Андрій Костін звільнив з органів прокуратури свого заступника Дмитра Вербицького, в якого знайшли 29 млн грн необґрунтованих статків.

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Також в Офісі генпрокурора завершили службове розслідування щодо незаконного збагачення Вербицького, результати скерували до НАБУ. Про це генпрокурор Костін розповів «Суспільному».

Нагадаємо, що під час моніторингу способу життя НАЗК виявило у колишнього заступника Генпрокурора незадекларованого майна загальною вартістю 29 млн грн.

Більшість майна придбали пов’язані з ним особи за його дорученням. Після оприлюднення цієї інформації генпрокурор звільнив Вербицького з посади свого заступника.

Генеральний прокурор Андрій Костін 1 липня підписав відповідний наказ про звільнення Дмитра Вербицького за власним бажанням.

Раніше журналісти «Схем» зʼясували, що заступник генпрокурора Вербицький оселився в будинку у столичному елітному котеджному містечку «Коник», який його племінник придбав за довіреністю від одеського бізнесмена за понад 2 мільйони гривень, що згідно з ринковими цінами є заниженою в 6 разів вартістю. А дівчина Вербицького Христина Ільницька у 2024-му році придбала елітне майно на суму щонайменше 52 мільйони гривень та автомобіль Porsche Macan T вартістю 100 тисяч доларів, не маючи для цього достатніх власних офіційних доходів.

Вербицький — заступник генпрокурора, який, зокрема, відповідав за питання, пов’язані з протидією економічним злочинам, ухиленням від сплати податків, а також із захистом інвестицій.