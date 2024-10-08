Трамп тайно посылал путину тесты на коронавирус и созванивался с ним в начале 2024 года

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Трамп таємно надсилав владіміру путіну американські тести на коронавірус у 2020 році, коли ті були у дефіциті, пише книзі «Війна» журналіст Washington Post Боб Вудворд.

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За його словами, на початку пандемії путін був «нажаханий вірусом», тому Трамп передавав йому тести для особистого користування. Президент рф прийняв ці поставки, але застеріг Трампа, аби той цього не розкривав. путін казав, що якщо про це дізнаються, то «люди розсердяться на тебе [Трампа], а не на мене».

Як стверджується у книзі, після закінчення свого президентства Трамп зідзвонювався з путіним до семи разів. Зокрема, один такий дзвінок був на початку 2024 року — Трамп попросив свого помічника залишити свій офіс в резиденції у Флориді, щоб він міг провести приватну телефонну розмову з російським лідером, розповідає Вудворд.

Автор книги називає Трампа «найбільш безрозсудним і імпульсивним президентом в американській історії» та каже, що він непридатний для того, аби знову бути на посаді президента. Водночас речник кампанії Трампа Стівен Чунг заявив, що «жодна з цих вигаданих історій Боба Вудворда не відповідає дійсності».

Також у своїй книзі Вудворд згадує і про Байдена. Зокрема, як стверджує автор, поки Байден публічно підтримував Ізраїль, він боровся з Нетаньяху через те, як Ізраїль веде війну.

У приватних розмовах президент США називав його «чортовий поганим хлопецем» та «брехуном», після того, як ізраїльські військові почали операцію в місті Рафах.

Книга «Війна» вийде друком 15 жовтня.

Речник кампанії Трампа Стівен Чунг заявив:

Жодна з цих вигаданих історій Боба Вудворда не відповідає дійсності", виступивши з низкою особистих нападок на автора і заявивши, що Трамп не давав йому інтерв’ю для цієї книги. Чунг стверджував, що книзі «або місце на смітнику в секції художньої літератури в книжковому магазині зі знижками, або її використовують як туалетний папір.

Публікуючи книгу напередодні президентських виборів, Вудворд, який протягом 50 років веде хроніку успіхів і невдач президентів США, робить висновок, що Трамп не гідний обіймати посаду, тоді як президент Джо Байден і його команда, незважаючи на помилки, демонстрували «стійке і цілеспрямоване лідерство».

Віце-президент Камала Гарріс, кандидат у президенти від Демократичної партії, кілька разів з’являється в оповіданні, причому Вудвард представляє її як проникливу і віддану Байдену людину № 2, але не як впливовий голос у зовнішній політиці його адміністрації.

Ця книга є четвертою книгою Вудвард після несподіваної перемоги Трампа у 2016 році. Вона зосереджена, головним чином, на двох війнах, що поглинають команду Байдена з національної безпеки — тотальній війні Росії в Україні, яка розпочалася в лютому 2022 року, та кампанії Ізраїлю проти ХАМАС та інших підтримуваних Іраном проксі-груп після нападів ХАМАС 7 жовтня 2023 року.

У книзі також розглядається довга тінь, яку Трамп відкинув на зовнішні конфлікти останніх чотирьох років, і гірке політичне середовище США, в якому вони розгорталися. Вона також містить відверту оцінку Байденом власних помилок, зокрема рішення призначити Мерріка Гарланда генеральним прокурором. Реагуючи на переслідування свого сина Хантера спеціальним прокурором, призначеним Гарландом на тлі партійних звинувачень у переслідуванні Трампа Міністерством юстиції, президент сказав своєму соратнику:

Не треба було обирати Гарланда.

Вудворд показує, як Байден зважував свою долю перед тим, як вийти з президентських перегонів у липні, в тому числі під час обіду на початку місяця з Ентоні Блінкеном, своїм державним секретарем. Блінкен, як повідомляє Вудворд, попередив Байдена в приватній їдальні за межами Овального кабінету, що спадщина кожного зводиться до одного речення — і що, якщо він продовжить кампанію і програє Трампу, це і буде його спадщиною.

Проте наприкінці вечері Блінкен вважав, що президент схиляється до того, щоб залишитися в гонці, підкреслюючи, наскільки непередбачуваним залишається прийняття рішень Байденом до останнього моменту.

«Війна» висвітлює відчайдушні і часто невдалі зусилля команди Байдена, спрямовані на запобігання ескалації бойових дій на Близькому Сході — бойових дій, які президент почав розглядати як невіддільні від політичної долі прем'єр-міністра Ізраїлю Біньяміна Нетаньяху, а також від політичної динаміки в Сполучених Штатах.

За словами Вудворда, один з радників Трампа з національної безпеки, Кіт Келлогг, таємно зустрівся з Нетаньяху під час поїздки до Ізраїлю на початку цього року. Після повернення Келлогг публічно розповсюдив записку, в якій фактично звинуватив Байдена в нападі ХАМАС на Ізраїль, написавши: «Цей візит підтвердив, що ерозія американського стримування в глобальному масштабі та провальна політика адміністрації Байдена щодо Ірану відкрили Америку для регіональної війни на Близькому Сході з руйнівними наслідками для нашого союзника Ізраїлю».

У той час радники Байдена підштовхували ізраїльських лідерів погодитися на угоду про припинення вогню в рамках зусиль, спрямованих на відвернення вторгнення в Рафах на півдні Сектору Гази. Їхні вмовляння були марними; наступ на Рафах розпочався у травні. Ніхто не відчував межі здатності адміністрації стримувати Ізраїль гостріше, ніж Блінкен.

Було очевидно, що Блінкен не мав жодного впливу, — пише Вудворд.

Вплив Трампа на Україну також був помітним, навіть з його будинку в Мар-а-Лаго. Опір колишнього президента фінансуванню військових зусиль Києва створив блокаду підтримки Республіканської партії в Палаті представників.

Минулої весни спікер Палати представників Майк Джонсон (штат Луїзіана) зміг переконати Трампа пом’якшити свою позицію, за словами Вудварда, не демонструючи йому справедливість справи України, а переконуючи його, що пакет допомоги допоможе електоральним шансам Республіканської конференції і, таким чином, принесе користь йому особисто напередодні виборів у листопаді.