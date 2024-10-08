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Совет ЕС ввел новый механизм санкций за действия рф по дестабилизации за рубежом
Совет ЕС ввел новый механизм санкций за действия рф по дестабилизации за рубежомhttps://racurs.ua/n200051-sovet-es-vvel-novyy-mehanizm-sankciy-za-deystviya-rf-po-destabilizacii-za-rubejom.htmlРакурс
Рада ЄС запровадила новий механізм санкцій за дії росії з дестабілізації за кордоном.
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Це дозволить притягати до відповідальності фізичних та юридичних осіб, які беруть участь у діях Кремля, що підривають фундаментальні цінності ЄС міжнародних організацій та третіх країн.
Це допоможе протистояти «гібридним загрозам» рф — підриву виборчих процесів і функціонування демократичних інституцій, саботажу економіки, дезінформації та кібератакам
Активи таких осіб будуть заморожені, а громадянам і компаніям ЄС буде заборонено надавати їм кошти.
Крім того, на фізичних осіб також поширюватиметься заборона на в’їзд і транзит через територію ЄС.
Новий механізм діятиме окремо від основного списку санкцій, запроваджених проти рф за агресію, а також санкцій, накладених за серйозні порушення прав людини.
Відтепер ЄС зможе протистояти різноманітним гібридним загрозам, таким як: підрив виборчих процесів і функціонування демократичних інститутів; погрози та саботаж економічної діяльності або критичної інфраструктури; використання скоординованої дезінформації; зловмисна кібердіяльність, інструменталізація мігрантів та інша дестабілізуюча діяльність, — йдеться в повідомленні.
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