Рада ЄС запровадила новий механізм санкцій за дії росії з дестабілізації за кордоном

https://racurs.ua/ua/n200051-rada-ies-zaprovadyla-novyy-mehanizm-sankciy-za-diyi-rosiyi-z-destabilizaciyi-za-kordonom.html

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Рада ЄС запровадила новий механізм санкцій за дії росії з дестабілізації за кордоном.

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Це дозволить притягати до відповідальності фізичних та юридичних осіб, які беруть участь у діях Кремля, що підривають фундаментальні цінності ЄС міжнародних організацій та третіх країн.

Це допоможе протистояти «гібридним загрозам» рф — підриву виборчих процесів і функціонування демократичних інституцій, саботажу економіки, дезінформації та кібератакам

Активи таких осіб будуть заморожені, а громадянам і компаніям ЄС буде заборонено надавати їм кошти.

Крім того, на фізичних осіб також поширюватиметься заборона на в’їзд і транзит через територію ЄС.

Новий механізм діятиме окремо від основного списку санкцій, запроваджених проти рф за агресію, а також санкцій, накладених за серйозні порушення прав людини.