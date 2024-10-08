Новини
  1. Новини
  2. Світові новини
  3. Новина
Ракурс
Рада ЄС запровадила новий механізм санкцій за дії росії з дестабілізації за кордоном

Рада ЄС запровадила новий механізм санкцій за дії росії з дестабілізації за кордоном

8 жов 2024, 20:47
999

Рада ЄС запровадила новий механізм санкцій за дії росії з дестабілізації за кордоном.


.

Це дозволить притягати до відповідальності фізичних та юридичних осіб, які беруть участь у діях Кремля, що підривають фундаментальні цінності ЄС міжнародних організацій та третіх країн.

Це допоможе протистояти «гібридним загрозам» рф — підриву виборчих процесів і функціонування демократичних інституцій, саботажу економіки, дезінформації та кібератакам

Активи таких осіб будуть заморожені, а громадянам і компаніям ЄС буде заборонено надавати їм кошти.

Крім того, на фізичних осіб також поширюватиметься заборона на в’їзд і транзит через територію ЄС.

Новий механізм діятиме окремо від основного списку санкцій, запроваджених проти рф за агресію, а також санкцій, накладених за серйозні порушення прав людини.

Відтепер ЄС зможе протистояти різноманітним гібридним загрозам, таким як: підрив виборчих процесів і функціонування демократичних інститутів; погрози та саботаж економічної діяльності або критичної інфраструктури; використання скоординованої дезінформації; зловмисна кібердіяльність, інструменталізація мігрантів та інша дестабілізуюча діяльність, — йдеться в повідомленні.

Джерело: Ракурс


Помітили помилку?
Виділіть і натисніть Ctrl / Cmd + Enter






Загрузка...

Новини за темою

Показати більше
Новини партнерів