Новости
  1. Новости
  2. Новости Украины
  3. Новость
Ракурс
Многоэтажка в Киеве впервые в Украине будет продавать государству энергию от солнечных батарей

Многоэтажка в Киеве впервые в Украине будет продавать государству энергию от солнечных батарей

9 окт 2024, 09:33
999

Житловий будинок на вулиці Митрополита Шептицького, який встановив обладнання для сонячної генерації, постачатиме надлишкову електроенергію у загальну енергомережу країни.


.

Про це повідомив заступник голови КМДА Петро Пантелеєв.

Будинок брав участь у муніципальних програмах енергоефективності, зокрема у програмі «70/30%" та програмі часткового відшкодування витрат на незалежні джерела енергії. Завдяки цьому під час можливих знеструмлень мешканці 16-поверхівки зможуть користуватися освітленням у коридорах, водяними насосами, інтернетом та ліфтом.

З 1 жовтня будинок діє як «активний споживач», уклавши угоду з електропостачальником та продаючи електроенергію за цінами «Ринку доби наперед». За даними голови ОСББ, об'єднання планує постачати у мережу влітку близько 70−80 кВтгод на день, а в осінньо-весняний період — 40−45 кВтгод.

Источник: Ракурс


Заметили ошибку?
Выделите и нажмите Ctrl / Cmd + Enter






Загрузка...

Новости по теме

Показать больше
Новости партнеров