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Многоэтажка в Киеве впервые в Украине будет продавать государству энергию от солнечных батарей
Многоэтажка в Киеве впервые в Украине будет продавать государству энергию от солнечных батарейhttps://racurs.ua/n200060-mnogoetajka-v-kieve-vpervye-v-ukraine-budet-prodavat-gosudarstvu-energiu-ot-solnechnyh-batarey.htmlРакурс
Житловий будинок на вулиці Митрополита Шептицького, який встановив обладнання для сонячної генерації, постачатиме надлишкову електроенергію у загальну енергомережу країни.
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Про це повідомив заступник голови КМДА Петро Пантелеєв.
Будинок брав участь у муніципальних програмах енергоефективності, зокрема у програмі «70/30%" та програмі часткового відшкодування витрат на незалежні джерела енергії. Завдяки цьому під час можливих знеструмлень мешканці 16-поверхівки зможуть користуватися освітленням у коридорах, водяними насосами, інтернетом та ліфтом.
З 1 жовтня будинок діє як «активний споживач», уклавши угоду з електропостачальником та продаючи електроенергію за цінами «Ринку доби наперед». За даними голови ОСББ, об'єднання планує постачати у мережу влітку близько 70−80 кВтгод на день, а в осінньо-весняний період — 40−45 кВтгод.
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