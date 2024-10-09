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Ракурс
Багатоповерхівка в Києві вперше в Україні продаватиме державі енергію від сонячних батарей

Багатоповерхівка в Києві вперше в Україні продаватиме державі енергію від сонячних батарей

9 жов 2024, 09:33
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Житловий будинок на вулиці Митрополита Шептицького, який встановив обладнання для сонячної генерації, постачатиме надлишкову електроенергію у загальну енергомережу країни.


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Про це повідомив заступник голови КМДА Петро Пантелеєв.

Будинок брав участь у муніципальних програмах енергоефективності, зокрема у програмі «70/30%" та програмі часткового відшкодування витрат на незалежні джерела енергії. Завдяки цьому під час можливих знеструмлень мешканці 16-поверхівки зможуть користуватися освітленням у коридорах, водяними насосами, інтернетом та ліфтом.

З 1 жовтня будинок діє як «активний споживач», уклавши угоду з електропостачальником та продаючи електроенергію за цінами «Ринку доби наперед». За даними голови ОСББ, об'єднання планує постачати у мережу влітку близько 70−80 кВтгод на день, а в осінньо-весняний період — 40−45 кВтгод.

Джерело: Ракурс


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