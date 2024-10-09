В Украине освободили от мобилизации мужчин в возрасте до 25 лет

https://racurs.ua/n200065-v-ukraine-osvobodili-ot-mobilizacii-mujchin-v-vozraste-do-25-let.html

Ракурс

Рада ухвалила законопроєкт про звільнення від мобілізації українців віком до 25 років.

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Про це із сесійної зали повідомив у своїх соцмережах нардеп Ярослав Железняк.

За — 311 голосів.

Рада 3 вересня ухвалила у першому читанні законопроєкт, який забороняє мобілізувати чоловіків віком від 18 до 25 років, якщо їх визнали обмежено придатними за станом здоров’я. «За» тоді проголосували 295 депутатів.

Статус «обмежено придатний» означає, що людина не підходить для строкової служби у мирний час через стан здоров’я, але може бути призвана на службу під час війни, пояснював «УП. Життя» юрист Андрій Новак.

Зараз такий статус прибрали, але людей, які належали до цієї категорії, не знімають із військового обліку. Вони залишаються військовозобов’язаними навіть, якщо їм менше 25 років.

Однак, за словами народної депутатки Ірини Геращенко, наразі існує законодавча колізія щодо таких чоловіків: вони перебувають на обліку як військовозобов’язані, а процедури їхнього переведення на облік призовників наразі немає. Закон, ухвалений Радою 9 жовтня, передбачає для таких громадян відстрочку від мобілізації.

До розділу VII додали пункт 4, згідно з яким військовозобов’язані, які до 4 травня стояли на обліку як такі, які за станом здоров’я визнані непридатними до служби у мирний час, обмежено придатними у воєнний час, — не підлягають мобілізації до досягнення 25-річного віку.

Такі особи під час воєнного стану можуть бути призвані за їх згодою.

Історія питання

Категорію 18−25 років потрібно максимально берегти. Я чому завжди протестував, щоб мобілізація не заходила на людей нижче 25 років, коли був на посаді Головнокомандувача, тому що нам потрібна Україна і через 20 років, і через 30 років. А вона ось — їй зараз 18 років. Це зовсім інші люди, які врятують цю країну, — заявив колишній головнокомандувач ЗСУ, а нині посол України у Великій Британії, Валерій Залужний під час зустрічи з українськими студентами в Лондоні.

Військові старшого віку мають пострадянський менталітет, тому з ними працювати певною мірою важче. Якщо ми візьмемо 50-річного «дядьку», ми маємо йому пояснити, чому саме його рота, його батальйон має штурмувати висоту чи обороняти опорний пункт. У них ментальність зовсім інша, пострадянська, що це «може зробити хтось інший» за них, — розповів ексголовком.

Однак, на думку Залужного, примусово залучати молодь до війська можна лише у крайньому випадку:

Якщо країна дійде до такого бар'єра, коли буде загроза існуванню держави як такої, її можуть врятувати тільки молоді люди у віці 18−25 років, бо це абсолютно інші люди.

Напередодні секретар Комітету з нацбезпеки Верховної Ради Роман Костенко виступив з заявою, що в Україні не вистачає на фронті саме молодих людей, і якщо вони не хочуть йти захищати свою країну, то вони вже втрачене покоління.

Костенко зауважив, що тоді ми виховали тих, хто не хоче захищати свою Батьківщину.