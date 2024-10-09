Силы беспилотных систем подтвердили поражение арсенала на Брянщине

https://racurs.ua/n200067-sily-bespilotnyh-sistem-podtverdili-porajenie-arsenala-na-bryanschine.html

Ракурс

У Силах безпілотних систем підтвердили ураження арсеналу головного ракетно-артилерійського управління противника у Брянській області

.

Вночі підрозділи Сил безпілотних систем ЗС України успішно провели операцію з ураження ворожого арсеналу поблизу н. п. Карачево Брянської області. 67-й арсенал ГРАУ використовується для зберігання та модернізації артилерійського та ракетного озброєння, зокрема іранського походження, — йдеться у повідомленні.

Там додали, що подібних об'єктів небагато — орієнтовно до двох десятків на всю терористичну федерацію рф, у кожному з яких зберігаються десятки тисяч тонн боєприпасів.

Генштаб ЗСУ написав, що на складі в Брянській області були снаряди з КНДР. Значна частина з них розміщувалася під відкритим небом.