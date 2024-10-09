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Ракурс
Сили безпілотних систем підтвердили ураження арсеналу на Брянщині

Сили безпілотних систем підтвердили ураження арсеналу на Брянщині

9 жов 2024, 11:51
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У Силах безпілотних систем підтвердили ураження арсеналу головного ракетно-артилерійського управління противника у Брянській області


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Вночі підрозділи Сил безпілотних систем ЗС України успішно провели операцію з ураження ворожого арсеналу поблизу н. п. Карачево Брянської області.

67-й арсенал ГРАУ використовується для зберігання та модернізації артилерійського та ракетного озброєння, зокрема іранського походження, — йдеться у повідомленні.

Там додали, що подібних об'єктів небагато — орієнтовно до двох десятків на всю терористичну федерацію рф, у кожному з яких зберігаються десятки тисяч тонн боєприпасів.

Генштаб ЗСУ написав, що на складі в Брянській області були снаряди з КНДР. Значна частина з них розміщувалася під відкритим небом.

Джерело: Ракурс


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