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Сили безпілотних систем підтвердили ураження арсеналу на Брянщині
Сили безпілотних систем підтвердили ураження арсеналу на Брянщиніhttps://racurs.ua/ua/n200067-syly-bezpilotnyh-system-pidtverdyly-urajennya-arsenalu-na-bryanschyni.htmlРакурс
У Силах безпілотних систем підтвердили ураження арсеналу головного ракетно-артилерійського управління противника у Брянській області
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Вночі підрозділи Сил безпілотних систем ЗС України успішно провели операцію з ураження ворожого арсеналу поблизу н. п. Карачево Брянської області.
67-й арсенал ГРАУ використовується для зберігання та модернізації артилерійського та ракетного озброєння, зокрема іранського походження, — йдеться у повідомленні.
Там додали, що подібних об'єктів небагато — орієнтовно до двох десятків на всю терористичну федерацію рф, у кожному з яких зберігаються десятки тисяч тонн боєприпасів.
Генштаб ЗСУ написав, що на складі в Брянській області були снаряди з КНДР. Значна частина з них розміщувалася під відкритим небом.