Глава ГУР участвовал в освобождении агрегатного завода в Волчанске

https://racurs.ua/n200074-budanov-uchastvoval-v-osvobojdenii-agregatnogo-zavoda-v-volchanske.html

Ракурс

Голова ГУР Міноборони Кирило Буданов брав участь у звільненні агрегатного заводу у Вовчанську.

.

Про це розповів командир підрозділу «Стугна» спецпідрозділу Тимура ГУР МОУ з позивним Лінукс:

Ні для кого не таємниця, що Кирило Олексійович Буданов часто безпосередньо бере участь в операціях. Конкретно в цій операції він був з нами в ключовий момент, на ключовому етапі. Кілька діб був присутній, безпосередньо керував місією. Безумовно, це підтримує бійців, дає їм мотивацію.

Про звільнення цього заводу від російських окупантів стало відомо 24 вересня 2024 року.

Бійці ГУР звільнили завод та здійснили зачистку будівель, постійно вступаючи в контактні бої з противником в умовах щільної забудови. В окремих випадках українські спецпризначенці вступали з ворогом у рукопашний бій, йдеться в повідомленні розвідки.

Росіяни перетворили агрегатний завод на свою пропагандистську «фортецю», задіюючи в її обороні найбільш мотивовані та професійні підрозділи.

Окрім того проти українських розвідників безперервно застосовувалися значна кількість артилерії, ударних дронів, КАБів та важкі вогнеметні системи «Солнцепьок».

Також в ході операції вдалося взяти полонених та поповнити обмінний фонд. Територію заводу передано під контроль ЗСУ.