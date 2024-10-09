Букмекерский рынок показал резкий рост поддержки Трампа

https://racurs.ua/n200076-bukmekerskiy-rynok-pokazal-rezkiy-rost-podderjki-trampa.html

Ракурс

Вперше із серпня кандидат від Республіканської партії США Дональд Трамп вирвався вперед у передвиборчих перегонах. Щоправда, про це говорять не опитування, а букмекерський ринок, на якому користувачі ставлять гроші на перемогу одного із кандидатів.

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Основний імпульс походить від платформи Polymarket. На початку цього тижня шанси Трампа на перемогу становили 53,3%, Харріс — 46,1%. Напередодні буквально за кілька годин рейтинг Трампа зріс майже на 3%. При цьому за останні дні не було помітних подій, які могли б кардинально змінити перебіг передвиборних перегонів.

Як пише видання Forbes, за різким стрибком ставок на Трампа можуть стояти заяви найбагатшої людини у світі Ілона Маска, яка підтримала республіканця під час виступу в місті Батлер минулими вихідними. Крім того, один із користувачів під ніком Fredi9999 зробив ставку на Трампа розміром відразу в 4 млн дол. На відміну від інших платформ, Polymarket не має верхніх обмежень на суму, яку можна поставити.

Як би там не було, у середньому за всіма опитуваннями громадської думки в США Гарріс все ще випереджає Трампа на 2%. Цей показник практично не змінюється вже понад місяць.

Менш ніж за місяць до президентських виборів в США, рейтинг віцепрезидентки Камали Гарріс на загальнонаціональному рівні становить 49% проти 46% у Трампа, тоді як у вересневому опитуванні обидва кандидати мали по 47% (опитування The New York Times та Сієнського коледжу).

Також про підтримку Гарріс заявили 9% виборців Республіканської партії, тоді як раніше їх було тільки 5%.

Опитування NYT та Сієнського коледжу показало, що 46% виборці вважають Гарріс «кандидатом, який несе зміни», у Трампа цей показник становить 44%.

У попередніх опитуваннях більшість називала кандидатом, що несе зміни, саме Трампа.

Особливо велика різниця в цьому питанні на користь Гарріс серед виборців, які не є білими — 61% проти 29% у Трампа. Молоді виборці також віддають відчутну перевагу саме Гарріс — 58% проти 34%.

Також Гарріс із великим відривом американські виборці вважають більш чесною і гідною довіри, ніж Трампа.

Трамп з невеликим відривом ще випереджає Гарріс як «сильний лідер», а також користується більшою довірою в питанні управління економікою. Саме економіка наразі більше всього хвилює американців — аборти та міграція на другій та третій позиції.