Президент Владимир Зеленский. Фото: ОП

https://racurs.ua/n200083-ukraina-gotovit-dokument-s-usloviyami-dlya-zaversheniya-voyny-zelenskiy.html

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Україна готує документ, який міститиме умови для справедливого завершення війни з рф.

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З липня українська влада працює над пунктами Формули миру. І до листопада завершать розробку документа, в якому будуть викладені докладні умови справедливого закінчення війни. Також Київ готує проведення другого саміту миру. Про це президент України Володимир Зеленський заявив на саміті «Україна — Південно-Східна Європа».

Глава держави відзначив, що зараз постає питання, як змусити країну-агресора встановити мир з Україною та як змусити відповідальних за війну людей виконувати умови формули миру.

Для цього влада розробила план заходів, здатних виправити ситуацію до майбутнього саміту миру. Зеленський упевнений, що вони позбавлять росію можливості погрожувати Європі.

Цей план уже був представлений у США, тепер ми ділимося цим планом з усіма нашими партнерами для досягнення цілей, — зазначив президент.

Нагадаємо, днями президент України Володимир Зеленський заявив, що спершу план перемоги покажуть усім партнерам, удосконалять, а потім уже оприлюднять для всіх. Перспектива цього документа загалом має бути зрозумілою для кожного українця.