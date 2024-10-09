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Президент Владимир Зеленский. Фото: ОП
Ситуация на поле боя создает возможность завершить войну в 2025 году — Зеленскийhttps://racurs.ua/n200090-situaciya-na-pole-boya-sozdaet-vozmojnost-zavershit-voynu-v-2025-godu-zelenskiy.htmlРакурс
Поточна ситуація на полі бою в Україні створює серйозну нагоду покласти край війні у 2025 році.
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А вже у жовтні, листопаді та грудні цього року Україна має шанс просунутися до миру і міцної стабільності. Про це заявив президент України Володимир Зеленський, передає Reuters.
Ситуація на полі бою створює можливість зробити цей вибір — вибір рішучих дій щодо припинення війни не пізніше 2025 року, — наголосив він.
Як відомо, у серпні глава держави анонсував проведення другого Саміту миру в листопаді. На цей захід мали покликати представників рф. Однак вчора на Банковій заявили, що цей саміт у листопаді «ще не відбудеться».
У вересні Зеленський побував у Сполучених Штатах Америки, де представив свій план перемоги президенту Джо Байдену та іншим американським політикам.
Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський заявив, що у листопаді цього року буде готова Формула миру з умовами для справедливого завершення російсько-української війни.
Спершу план перемоги покажуть усім партнерам, удосконалять, а потім уже оприлюднять для всіх. Перспектива цього документа загалом має бути зрозумілою для кожного українця.
Джерело: Reuters
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