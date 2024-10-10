Украинская журналистка Виктория Рощина. Фото:

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Померла українська журналістка Вікторія Рощина, яка перебувала в російському полоні.

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Про обставини смерті зараз рано говорити. Проводиться робота, щоб їх встановити. Про це представник Координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими Петро Яценко заявив в ефірі телемарафону.

Ми провели внутрішнє розслідування і, на жаль, ця інформація підтверджена, — розповів він.

Представник Головного управління розвідки МОУ Андрій Юсов у коментарі «Суспільному» розповів, що Рощина була у списках на обмін і «найближчим часом мала бути вдома».

Її повернення було погоджене і остання інформація, яка відома, її етапували до «Лефортово» з метою підготовки повернення додому, — заявив він.

Як відомо, журналістка Вікторія Рощина зникла 3 серпня 2023 року на тимчасово окупованих територіях, звідки вона мала вести репортаж. З того часу вона не виходила на звʼязок. У травні цього року рф вперше підтвердила, що утримує її в полоні.

Нагадаємо, у липні в російському СІЗО помер український військовий Олександр Іщенко. Результати судово-медичної експертизи показали, що він помер через «закриту тупу травму грудної клітки внаслідок контакту з тупим предметом». Також він мав множинні переломи ребер.

Джерело: «Суспільне»