Український військовий помер у російському СІЗО через травму грудної клітки

https://racurs.ua/ua/n198065-ukrayinskyy-viyskovyy-pomer-u-rosiyskomu-sizo-cherez-travmu-grudnoyi-klitky-foto.html

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Український військовий Олександр Іщенко помер у російському СІЗО через травму грудної клітки, яку завдали тупим предметом.

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Результати судово-медичної експертизи опублікував заступник командира бригади «Азов» Святослав Паламар. Розтин показав, що Іщенко помер 22 липня через «закриту тупу травму грудної клітки внаслідок контакту з тупим предметом». Також він мав множинні переломи ребер.

Документ Паламар додав до свого посту у Фейсбуці з погодження дружини закатованого.

Підтверджено факт чергового жорстокого вбивства українського військовополоненого. […] Про цей випадок мають знати всі: від США до Китаю. Вбивства українських військовополонених мають стати темою номер один у світових ЗМІ та на порядку денному міжнародних організацій, — написав Паламар.

Про смерть Олександра Іщенка, який служив водієм у бригаді «Азов», стало відомо 31 липня — його не доставили на судове засідання із СІЗО. Донька військового тоді розповіла, що він помер ще дев’ять днів тому.