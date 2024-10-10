Зеленский и Макрон в Париже. Фото: ОП

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Український президент Володимир Зеленський 10 жовтня прибув з візитом до Франції.

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У Парижі глава держави представив план перемоги України своєму президенту Франції Еммануелю Макрону. Також Зеленський поінформував, що наступним Самі миру запланований на листопад 2024 року. Точна дата поки невідома. Про це президент заявив у ході брифінгу на подвір’ї Єлисейського палацу.

Сьогодні я розповів президенту Макрону наш план, план перемоги, а також про інші ініціативи, як на полі бою, так і в управлінні, — розповів він.

Глава держави додав, що піднімав питання про боєприпаси та про зняття обмежень для України на застосування західної далекобійної зброї. Додав, що Київ шукаємо фінансування для внутрішнього виробництва зброї.

Обговорили лідери також ситуацію на полі бою і речі, які зможуть посилити українські позиції та дати більше захисту Європі. Зеленський подякував за тренування й комплектування бригади Анни Київської.

Натомість Макрон зазначив, що масштаби допомоги Франції з надання зброї та у підготовці українських військових залишаються такими ж, як і в попередні місяці.

Це був для нас важливий етап, можливість поговорити про наступні тижні та місяці, роботу і військового, і дипломатичного характеру, — розповів він про враження від українського плану перемоги.

Дані Зеленський попрямує до Німеччини, бо 11 жовтня в Берліні має зустрітися з канцлером Олафом Шольцем та президентом Франком-Вальтером Штайнмаєром.

Нагадаємо, 10 жовтня президент України Володимир Зеленський зустрівся з прем'єр-міністром Великої Британії Кіром Стармером у Лондоні, де представив йому план перемоги. Лідери домовилися працювати над його реалізацією спільно з союзниками.

Також у Британії була зустріч з новим генсеком НАТО Марком Рютте з яким Зеленський обговорив євроатлантичну інтеграцію та військове посилення України.