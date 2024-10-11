ПВО уничтожила 29 из 66 российских беспилотников Shahed

ПВО уничтожила 29 из 66 российских БПЛА Shahed. Фото: Генштаб

https://racurs.ua/n200134-pvo-unichtojila-29-iz-66-rossiyskih-bespilotnikov-shahed.html

Ракурс

Масовану атаку російських безпілотників відбивали Сили оборони України.

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У ніч на 11 жовтня 2024 року противник з окупованого Криму атакував Україну балістичною ракетою «Іскандер-М», керованою авіаційною ракетою Х-31П з Чорного моря та 66-ма ударним БпЛА типу Shahed, які запускав з району Курська. Про це Повітряні сили Збройних сил України повідомили у Telegram.

Відбивали повітряний напад авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та мобільні вогневі групи Повітряних сил та Сил оборони. Станом на 11.00 у Київській, Черкаській, Вінницькій, Сумській, Полтавській, Дніпропетровській, Харківській, Чернігівській та Житомирській областях було збито 29 «Шахедів».

Ще 31 дрон-камікадзе був локаційно втрачений у різних областях. Ймовірно, цьому посприяла активна протидія РЕБ. Ще два «Шахеди» повернули у напрямку росії.

У Повітряних силах додали, що ще чотири БпЛА перебували в повітряному просторі України — продовжувалася бойова робота.

Нагадаємо, 11 жовтня у Київській області повітряна тривога тривала майже вісім годин. ППО збила всі ударні безпілотники російських військ, а влучань в об'єкти критичної чи житлової інфраструктури не було допущено.