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Силы ПВО ночью работали в пяти областях. Фото: Генштаб

Силы ПВО ночью работали в пяти областях — сколько дронов сбили

12 окт 2024, 10:50
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Нічна російську повітряну атаку відбили українські Сили оборони.


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У ніч на 12 жовтня 2024 року ворог атакував Україну ракетами невстановленого типу, які запускав з російської Бєлгородської області. Також з Курська та Приморсько-Ахтарська був здійснений запуск 28 ударних БпЛА. Про це Повітряні сили Збройних сил України повідомили у Telegram.

Ворожим повітряним цілям протистояли зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та мобільні вогневі групи Повітряних сил та Сил оборони України. У ході бою було збито 24 «Шахеди» на територіях Сумської, Полтавської, Дніпропетровської, Миколаївської та Херсонської областей.

Крім того, внаслідок активної протидії РЕБ два ворожі безпілотники були локаційно втрачені.

Нагадаємо, в Центрі цивільного спротиву заявили, що російські загарбники розглядають можливість налагодження виробництва іранських дронів «Шахед» на базі захоплених підприємств на тимчасово окупованих територіях сходу України.

Источник: Ракурс


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