Силы ПВО ночью работали в пяти областях. Фото: Генштаб

https://racurs.ua/n200161-sily-pvo-nochu-rabotali-v-pyati-oblastyah-skolko-dronov-sbili.html

Ракурс

Нічна російську повітряну атаку відбили українські Сили оборони.

.

У ніч на 12 жовтня 2024 року ворог атакував Україну ракетами невстановленого типу, які запускав з російської Бєлгородської області. Також з Курська та Приморсько-Ахтарська був здійснений запуск 28 ударних БпЛА. Про це Повітряні сили Збройних сил України повідомили у Telegram.

Ворожим повітряним цілям протистояли зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та мобільні вогневі групи Повітряних сил та Сил оборони України. У ході бою було збито 24 «Шахеди» на територіях Сумської, Полтавської, Дніпропетровської, Миколаївської та Херсонської областей.

Крім того, внаслідок активної протидії РЕБ два ворожі безпілотники були локаційно втрачені.

Нагадаємо, в Центрі цивільного спротиву заявили, що російські загарбники розглядають можливість налагодження виробництва іранських дронів «Шахед» на базі захоплених підприємств на тимчасово окупованих територіях сходу України.