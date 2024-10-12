Оккупанты заявили о потере истребителя Су-34. Фото:

https://racurs.ua/n200167-okkupanty-zayavili-o-potere-istrebitelya-su-34.html

Ракурс

Армія рф, ймовірно, могла втратити винищувач-бомбардувальник Су-34.

.

Про втрату бойової одиниці повідомили самі окупанти. Відповідну інформацію 12 жовтня повідомив пропагандистський Telegram-канал Fighterbomber.

Водночас український волонтер та народний депутат Юрій Мисягін повідомив, що внаслідок втрати Су-34 загинув також екіпаж окупантів.

Де і коли це сталося наразі невідомо. Українське командування теж поки не коментувало цю інформацію.

Як відомо, Су-34 є основним літаком тактичної авіації рф, яка завдає ракетно-бомбових ударів по українських позиціях на лінії фронту та у прикордонних районах. Самі росіяни класифікують їх як фронтові винищувачі-бомбардувальники. Ці літаки від самого початку повномасштабного вторгнення залучені до війни проти України.

Нагадаємо, 5 жовтня над Костянтинівкою Донецької області було збито російський штурмовик Су-25. Уламки частково попадали навколо міста, а в приватному секторі пошкодили декілька приватних будинків.