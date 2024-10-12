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Окупанти заявили про втрату винищувача Су-34. Фото:
Окупанти заявили про втрату винищувача Су-34https://racurs.ua/ua/n200167-okupanty-zayavyly-pro-vtratu-vynyschuvacha-su-34.htmlРакурс
Армія рф, ймовірно, могла втратити винищувач-бомбардувальник Су-34.
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Про втрату бойової одиниці повідомили самі окупанти. Відповідну інформацію 12 жовтня повідомив пропагандистський Telegram-канал Fighterbomber.
Водночас український волонтер та народний депутат Юрій Мисягін повідомив, що внаслідок втрати Су-34 загинув також екіпаж окупантів.
Де і коли це сталося наразі невідомо. Українське командування теж поки не коментувало цю інформацію.
Як відомо, Су-34 є основним літаком тактичної авіації рф, яка завдає ракетно-бомбових ударів по українських позиціях на лінії фронту та у прикордонних районах. Самі росіяни класифікують їх як фронтові винищувачі-бомбардувальники. Ці літаки від самого початку повномасштабного вторгнення залучені до війни проти України.
Нагадаємо, 5 жовтня над Костянтинівкою Донецької області було збито російський штурмовик Су-25. Уламки частково попадали навколо міста, а в приватному секторі пошкодили декілька приватних будинків.