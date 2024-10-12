Последствия российского ракетного удара по Сумам, фото: ГСЧС

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Російські загарбники вчора, 11 жовтня, пізно ввечері завдали ракетного удару по чотириповерховому житловому будинку в місті Суми. А в перші години 12 жовтня ворожі безпілотники масовано атакували різні частини обласного центру Сумської області.

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Про це повідомляє прес-служба ДСНС.

До всіх місць влучань виїздили співробітники ДСНС. Виявлені осередки горіння вдалось оперативно ліквідувати. Всі території було обстежено. Надано першу допомогу громадянам. Окрім того, ліквідовано пожежу, яка через удар виникла в приміщенні, — вказано в повідомленні.

Зазначається, що, за попередніми даними, загиблих немає, є постраждалі та пошкодження житлових й інших будівель.